Не каждый ребёнок способен окончить школу на медаль, или университет с красным дипломом, но это не говорит о том, что он хуже тех, у кого это получилось. Предоставлять семьям льготы на основе таких показателей просто неверно, считает Бессараб. Напомним, с предложением принять программу "Семейный индекс", в основе которой поддержка родителей, чьи дети отличились в учебе выступила депутат Госдумы Елена Строкова.
В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 02:38
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала инициативу предоставлять семьям льготы в зависимости от количества детей и их достижений.
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