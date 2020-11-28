ЗАМАНА - В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей

В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей

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28 ноября, 2020. Суббота 02:38
В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала инициативу предоставлять семьям льготы в зависимости от количества детей и их достижений.

В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей
Общество

Не каждый ребёнок способен окончить школу на медаль, или университет с красным дипломом, но это не говорит о том, что он хуже тех, у кого это получилось. Предоставлять семьям льготы на основе таких показателей просто неверно, считает Бессараб. Напомним, с предложением принять программу "Семейный индекс", в основе которой поддержка родителей, чьи дети отличились в учебе выступила депутат Госдумы Елена Строкова.

 

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