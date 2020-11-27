Буйнакск стал первым городом с "умным освещением" в республике

В Буйнакске установили уличные светильники, позволяющие проводить онлайн-мониторинг и автоматически включить или отключать освещение, управлять каждым отдельно или в группе, своевременно выявлять аварийные ситуации, сообщает пресс-служба города.

В рамках модернизации уличного освещения, также были заменены неэффективные светильники дуговых ртутных люминесцентных ламп на светодиодные светильники с высокой световой отдачей.

Впервые за долгое время, была проведена полная инвентаризация сетей уличного освещения, в порядок были приведены подстанции, от которых питается наружное освещение, было заменено более 12 км. кабеля, установлено около 30 дополнительных опор. В процессе установки светильников были замечены и ликвидированы незаконные подключения к сетям наружного освещения, что также позволило снизить нагрузку на сети.