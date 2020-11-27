ЗАМАНА - Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на "Госуслугах"

Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на "Госуслугах"

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27 ноября, 2020. Пятница 15:19
Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на &quot;Госуслугах&quot;

В России будет в три раза больше лабораторий, где можно быстрее узнать результаты тестирования на коронавирус. 

Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на "Госуслугах"
Общество

Данные о ковид-статусе после анализа тестов в лаборатории, в течении часа будут загружены на портал Госуслуг, в личный кабинет пользователя. Также будет предоставлена возможность получить результат в мобильном приложении "Госуслуги стопкоронавирус". С этой функцией уже интегрированы 450 лабораторий, а до конца года планируется подключить еще 900.

 

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