Узнать результаты тестов на COVID-19 теперь можно на "Госуслугах"

В России будет в три раза больше лабораторий, где можно быстрее узнать результаты тестирования на коронавирус.

Данные о ковид-статусе после анализа тестов в лаборатории, в течении часа будут загружены на портал Госуслуг, в личный кабинет пользователя. Также будет предоставлена возможность получить результат в мобильном приложении "Госуслуги стопкоронавирус". С этой функцией уже интегрированы 450 лабораторий, а до конца года планируется подключить еще 900.