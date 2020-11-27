ЗАМАНА - За бренды из Дагестана на конкурсе «Вкусы России» проголосовали более 20 тысяч россиян

За бренды из Дагестана на конкурсе «Вкусы России» проголосовали более 20 тысяч россиян

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27 ноября, 2020. Пятница 14:52
За бренды из Дагестана на конкурсе «Вкусы России» проголосовали более 20 тысяч россиян

Напомним, цель всенародного голосования определить лучшие бренды в регионах страны и познакомить с ними всю Россию.

За бренды из Дагестана на конкурсе «Вкусы России» проголосовали более 20 тысяч россиян
Общество

Дагестан на конкурсе представлен шестью видами национальной продукции: баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и урбеч. По состоянию на 27 ноября, за дагестанскую баранину уже проголосовали 22 228 россиян. Бренд занимает пятое место в промежуточном общероссийском рейтинге. Помочь дагестанской баранине оказаться в списке призеров можно проголосовав за нее на сайте «Вкусы России»

 

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