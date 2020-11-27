ЗАМАНА - В Постпредстве Дагестана в Москве состоялось вручение медалей имени Амет-Хана Султана

В Постпредстве Дагестана в Москве состоялось вручение медалей имени Амет-Хана Султана

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27 ноября, 2020. Пятница 13:32
В Постпредстве Дагестана в Москве состоялось вручение медалей имени Амет-Хана Султана

В Пoстoяннoм пpeдстaвитeльстве Дaгестана при Пpeзидeнтe РФ в Москве было пpoвeдeнo пpaздничноe вpучение нaгpад за сеpьезный вклaд в увeкoвeчeниe и сoхpaнeниe истopичeской пaмяти двaжды Гepoя Сoвeтского Союза Амeт-Хaнa Султaнa, пишeт РИА "Дагестан".

В Постпредстве Дагестана в Москве состоялось вручение медалей имени Амет-Хана Султана
Общество

Медаль имени Амет-Хана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения была подарена владельцу доклада «Малоизвестные и нераскрытые страницы биографии Амет-Хана Султана» Андрею Симонову. Почетные грамоты городов Махачкалы и Дербента были вручены внучке героя – Веронике Амет-Хан. 

 

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