ЗАМАНА - В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

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27 ноября, 2020. Пятница 13:28
В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

Центр занятости Кизилюрта подписал 4 договора с компаниями, которым в период эпидемии пришлось уменьшать места или направлять работников на сокращенные часы работы, пишет РИА "Дагестан". 

В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек
Общество

Пресс-служба Министерства труда региона сообщила, что благодаря региональной антикризисной программе для уменьшения напряженности на рынке труда получилось найти работу 128 россиянам. Подробнее можно прочитать тут.

 

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