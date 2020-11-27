В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 13:28
Центр занятости Кизилюрта подписал 4 договора с компаниями, которым в период эпидемии пришлось уменьшать места или направлять работников на сокращенные часы работы, пишет РИА "Дагестан".
Пресс-служба Министерства труда региона сообщила, что благодаря региональной антикризисной программе для уменьшения напряженности на рынке труда получилось найти работу 128 россиянам. Подробнее можно прочитать тут.
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