Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»

Адаптация условий для людей с ограниченными возможностями стала возможна благодаря государственной программе «Доступная среда». Министерство спорта Дагестана сделало удобными для людей с особенностями 16 подведомственных учреждений, которые находятся в Карабудахкентском, Левашинском, Гергебильском, Акушинском, Хунзахском, Чародинском, Гунибском, Хасавюртовском, Магарамкентском районах, в Махачкале и Избербаше. Для реализации данного проекта было использовано 12 миллионов рублей.