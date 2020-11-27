Адаптация условий для людей с ограниченными возможностями стала возможна благодаря государственной программе «Доступная среда». Министерство спорта Дагестана сделало удобными для людей с особенностями 16 подведомственных учреждений, которые находятся в Карабудахкентском, Левашинском, Гергебильском, Акушинском, Хунзахском, Чародинском, Гунибском, Хасавюртовском, Магарамкентском районах, в Махачкале и Избербаше. Для реализации данного проекта было использовано 12 миллионов рублей.
Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 13:16
Спортивные организации региона обеспечивают комфорт для россиян с ограниченными возможностями, пишет РИА "Дагестан".
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