ЗАМАНА - Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»

Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»

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27 ноября, 2020. Пятница 13:16
Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»

Спортивные организации региона обеспечивают комфорт для россиян с ограниченными возможностями, пишет РИА "Дагестан".

Учреждения Минспорта Дагестана адаптировали для инвалидов в рамках «Доступной среды»
Общество

Адаптация условий для людей с ограниченными возможностями стала возможна благодаря государственной программе «Доступная среда». Министерство спорта Дагестана сделало удобными для людей с особенностями 16 подведомственных учреждений, которые находятся в Карабудахкентском, Левашинском, Гергебильском, Акушинском, Хунзахском, Чародинском, Гунибском, Хасавюртовском, Магарамкентском районах, в Махачкале и Избербаше.  Для реализации данного проекта было использовано 12 миллионов рублей. 

 

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