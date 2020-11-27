ЗАМАНА - В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом

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27 ноября, 2020. Пятница 13:12
В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 7918 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.

В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Общество

В общем за все время эпидемии в городе выздоровели 434 902 человека, из них 6484 — вылечились только за последние сутки. Скончались всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 умерших пациентах.

 

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