В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В общем за все время эпидемии в городе выздоровели 434 902 человека, из них 6484 — вылечились только за последние сутки. Скончались всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 умерших пациентах.