В общем за все время эпидемии в городе выздоровели 434 902 человека, из них 6484 — вылечились только за последние сутки. Скончались всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 умерших пациентах.
В Москве снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 13:12
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 7918 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.
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