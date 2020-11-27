За это время 496 человек скончались, 26 682 вылечились, пишет оперативный штаб.
В общем за период эпидемии в России обнаружено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, 38 558 человек скончались и 1 712 174 вылечились.
В России зафиксировали рекордные 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа — 27 543 в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
За это время 496 человек скончались, 26 682 вылечились, пишет оперативный штаб.
В общем за период эпидемии в России обнаружено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, 38 558 человек скончались и 1 712 174 вылечились.
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