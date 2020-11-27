В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

Автор Мадина

В России зафиксировали рекордные 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа — 27 543 в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".