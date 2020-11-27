ЗАМАНА - Раскрыта неожиданная опасность для здоровья при удаленной работе

Раскрыта неожиданная опасность для здоровья при удаленной работе

Автор
27 ноября, 2020. Пятница 14:50
Раскрыта неожиданная опасность для здоровья при удаленной работе

У сотрудников, работающих из дома в пандемию, может появляться боль в горле. К такому выводу пришли дублинские ученые, по мнению которых, виной тому могут стать излишне частые переговоры в онлайн-конференциях.

Раскрыта неожиданная опасность для здоровья при удаленной работе
Общество

Выяснилось, что большинство людей повышают голос, чтобы их лучше слышали в чате, что приводит к перенапряжению голосовых связок. В исследовании участвовали 1575 человек, из них о проблеме рассказали 516 «удаленщиков».

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top