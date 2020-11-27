Выяснилось, что большинство людей повышают голос, чтобы их лучше слышали в чате, что приводит к перенапряжению голосовых связок. В исследовании участвовали 1575 человек, из них о проблеме рассказали 516 «удаленщиков».
Раскрыта неожиданная опасность для здоровья при удаленной работе
- Автор Хадижат
- 27 ноября, 2020. Пятница 14:50
У сотрудников, работающих из дома в пандемию, может появляться боль в горле. К такому выводу пришли дублинские ученые, по мнению которых, виной тому могут стать излишне частые переговоры в онлайн-конференциях.
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