Студенты-программисты изобрели программу способную распознать фейковую новость

С проектом «Fake news identifier» ребятам удалось пройти в финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. По словам разработчиков, программе для анализа ей необходим только текст. Чтобы определить правдивость новости, искусственный интеллект сначала выбирает, к какой теме ее отнести, расставляет теги и лишь затем выдает цифры, демонстрирующие вероятность ее правдивости.