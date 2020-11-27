ЗАМАНА - Студенты-программисты изобрели программу способную распознать фейковую новость

Студенты-программисты изобрели программу способную распознать фейковую новость

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27 ноября, 2020. Пятница 11:15
Студенты-программисты изобрели программу способную распознать фейковую новость

С проектом «Fake news identifier» ребятам удалось пройти в финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. По словам разработчиков, программе для анализа ей необходим только текст. Чтобы определить правдивость новости, искусственный интеллект сначала выбирает, к какой теме ее отнести, расставляет теги и лишь затем выдает цифры, демонстрирующие вероятность ее правдивости.

Студенты-программисты изобрели программу способную распознать фейковую новость
Общество

На сегодняшний день, модель полностью функциональна и готова к релизу. Как подчеркнули в пресс-центре Пятигорского Государственного Университета, на российском рынке нет полностью автоматического, готового решения этой глобальной проблемы. Четверо молодых программистов решили изменить ситуацию.

 

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