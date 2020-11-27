Как медик из Твери пыталась обогатиться на COVID 19

Врач инфекционист тверского госпиталя Валентина Максимова удалила в Instagram пост о продаже инструкций для лечения коронавируса в домашних условиях.

Уточним, чек-лист по борьбе с COVID-19 Максимова предлагала по цене в 950 рублей. Министерство здравоохранения Тверской области прокомментировало ситуацию следующим образом: "Мы наблюдаем незаконную попытку обогащения человека. Злоупотребив доверием подписчиков, общими волнениями на фоне пандемии, врач допустил незаконные и противоправные действия. Будет проведена служебная проверка".

Как сообщает газета "Твериград", Максимова свою виду не признает. "Люди должны ценить информацию, которую им дают. Ценной она становится, когда человек за нее заплатил", следует из объяснения медика.