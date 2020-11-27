Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику

Согласно информации, появившийся в сети интернет, известный ведущий проекта "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов уличен во взятке телеканалом ТНТ и отстранен от занимаемой должности.

Произошло это в результате того, что одна из участниц проекта назвала на своем канале в YouTube сумму, которой "отблагодарила" Сафронова за помощь в одном из испытаний. Например, за "багажник" он требовал 900 тысяч рублей, а за "ширму" 600, делится Алина Вердиш. Руководство канала, узнав о происходящем, выступило с официальным комментарием: «Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого следят независимые наблюдатели».

Уволенный Сергей Сафронов пригрозил экстрасенсу Алине Вердиш судом.