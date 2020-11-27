ЗАМАНА - Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику

Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику

Автор
27 ноября, 2020. Пятница 00:28
Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику

Согласно информации, появившийся в сети интернет, известный ведущий проекта "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов уличен во взятке телеканалом ТНТ и отстранен от занимаемой должности.

Произошло это в результате того, что одна из участниц проекта назвала на своем канале в YouTube сумму, которой "отблагодарила" Сафронова за помощь в одном из испытаний. Например, за "багажник" он требовал 900 тысяч рублей, а за "ширму" 600, делится Алина Вердиш. Руководство канала, узнав о происходящем, выступило с официальным комментарием: «Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого следят независимые наблюдатели».

Уволенный Сергей Сафронов пригрозил экстрасенсу Алине Вердиш судом. 

Ведущий «Битвы экстрасенсов» уволен за подсказку участнику
Общество

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top