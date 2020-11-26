Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей

Пресс-служба руководителя РД рассказала про состояние Сергея Меликова, который получает в настоящее время лечение от коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Сообщают, что врио руководителя региона Сергей Меликов пребывает в самоизоляции и чувствует себя хорошо. О нем уже справились руководители регионов Северного Кавказа и главы остальных субъектов страны. Врио главы Дагестана благодарит всех за внимание и обещает, что скоро вернется к службе.