ЗАМАНА - Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей

Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей

Автор
26 ноября, 2020. Четверг 17:32
Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей

Пресс-служба руководителя РД рассказала про состояние Сергея Меликова, который получает в настоящее время лечение от коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей
Общество

Сообщают, что врио руководителя региона Сергей Меликов пребывает в самоизоляции и чувствует себя хорошо. О нем уже справились руководители регионов Северного Кавказа и главы остальных субъектов страны. Врио главы Дагестана благодарит всех за внимание и обещает, что скоро вернется к службе.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top