Сообщают, что врио руководителя региона Сергей Меликов пребывает в самоизоляции и чувствует себя хорошо. О нем уже справились руководители регионов Северного Кавказа и главы остальных субъектов страны. Врио главы Дагестана благодарит всех за внимание и обещает, что скоро вернется к службе.
Состояние врио Главы РД Сергея Меликова не вызывает опасений у врачей
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 17:32
Пресс-служба руководителя РД рассказала про состояние Сергея Меликова, который получает в настоящее время лечение от коронавируса, пишет РИА "Дагестан".
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