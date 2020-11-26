ЗАМАНА - В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери

В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери

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26 ноября, 2020. Четверг 17:28
В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери

В Махачкале в Доме Культуры была проведена праздничная встреча на тему «Герои в белых халатах», посвящённая Всероссийскому празднику – Дню матери, где почетными наградами были отмечены мамы, которые помогали детям и будущим матерям во время эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан.

В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери
Общество

Инициаторами встречи стали Союз женщин региона вместе с Министерством по национальной политике республики.

Начиная встречу, глава министерства по национальной политике региона Энрик Муслимов от себя и от имени врио руководителя Дагестана Сергея Меликова поздравил всех женщин с будущим праздником, отметив, что этот день – самый важный и светлый для каждого человека. Подробнее можно прочитать тут.

 

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