В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 17:28
В Махачкале в Доме Культуры была проведена праздничная встреча на тему «Герои в белых халатах», посвящённая Всероссийскому празднику – Дню матери, где почетными наградами были отмечены мамы, которые помогали детям и будущим матерям во время эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан.
Инициаторами встречи стали Союз женщин региона вместе с Министерством по национальной политике республики.
Начиная встречу, глава министерства по национальной политике региона Энрик Муслимов от себя и от имени врио руководителя Дагестана Сергея Меликова поздравил всех женщин с будущим праздником, отметив, что этот день – самый важный и светлый для каждого человека. Подробнее можно прочитать тут.
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