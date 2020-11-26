ЗАМАНА - Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан отмечает свое тридцатилетие

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан отмечает свое тридцатилетие

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26 ноября, 2020. Четверг 15:40
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан отмечает свое тридцатилетие

 

Напомним, в 90-ые годы, республика в составе всей страны переживала переломный и во многом драматический этап в своем развитии. Это был период разобщенности во всех сферах. Создание специального органа государственной власти в республике, регулирующего национальные вопросы было продиктовано  самой жизнью.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан отмечает свое тридцатилетие
Общество

В ноябре 1990 года был создан Государственный комитет по делам национальностей, первым руководителем которого стал видный общественный деятель Магомед-Салих Магомедович Гусаев.

Завтра, 27 ноября, спустя вот уже тридцать лет с этого события, в республике пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею министерства. 

В рамках его празднования, в конференц-зале Национальной библиотеки состоится  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы межнациональных отношений: проблемы и перспективы». Начнется мероприятие в десять часов утра. 

Позднее, уже в 14.00, торжественные мероприятия по случаю юбилея продолжатся в Доме дружбы.

 

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