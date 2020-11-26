В ноябре 1990 года был создан Государственный комитет по делам национальностей, первым руководителем которого стал видный общественный деятель Магомед-Салих Магомедович Гусаев.
Завтра, 27 ноября, спустя вот уже тридцать лет с этого события, в республике пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею министерства.
В рамках его празднования, в конференц-зале Национальной библиотеки состоится Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы межнациональных отношений: проблемы и перспективы». Начнется мероприятие в десять часов утра.
Позднее, уже в 14.00, торжественные мероприятия по случаю юбилея продолжатся в Доме дружбы.