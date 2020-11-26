ЗАМАНА - В Дагестане еще две больницы получили новые компьютерные томографы

В Дагестане еще две больницы получили новые компьютерные томографы

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26 ноября, 2020. Четверг 14:50
В Дагестане еще две больницы получили новые компьютерные томографы

В Центральной городской больнице города Избербаш новое диагностическое оборудование заменит вышедший из строя еще в 2011 году аппарат. Девять лет жители города были вынуждены ездить на обследование в столицу республики.

В Дагестане еще две больницы получили новые компьютерные томографы
Общество

Теперь диагностику заболеваний, в том числе и коронавируса,  на новом аппарате смогут проходить не только жители Избербаша, но и ближайших районов. А вот в Левашинской центральной районной больнице компьютерного томографа не было никогда. 

Как отмечает врио министра здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов новое оборудование имеет расширенный функционал и позволит врачам освоить современные способы диагностики.

Напомним, средства на закупку одиннадцати новых компьютерных томографов были выделены в этом году из республиканского бюджета, обновления уже ждут в больницах Тляратинского, Бабаюртовского, Кайтагского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского районов.

 

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