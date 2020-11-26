В Дагестане еще две больницы получили новые компьютерные томографы

В Центральной городской больнице города Избербаш новое диагностическое оборудование заменит вышедший из строя еще в 2011 году аппарат. Девять лет жители города были вынуждены ездить на обследование в столицу республики.

Теперь диагностику заболеваний, в том числе и коронавируса, на новом аппарате смогут проходить не только жители Избербаша, но и ближайших районов. А вот в Левашинской центральной районной больнице компьютерного томографа не было никогда.

Как отмечает врио министра здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов новое оборудование имеет расширенный функционал и позволит врачам освоить современные способы диагностики.

Напомним, средства на закупку одиннадцати новых компьютерных томографов были выделены в этом году из республиканского бюджета, обновления уже ждут в больницах Тляратинского, Бабаюртовского, Кайтагского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского районов.