ЗАМАНА - Минпросвещения РФ объявило о новых датах итогового сочинения для 11-классников

Минпросвещения РФ объявило о новых датах итогового сочинения для 11-классников

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26 ноября, 2020. Четверг 13:35
Минпросвещения РФ объявило о новых датах итогового сочинения для 11-классников

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, пройдет 5 апреля следующего года, пишет ТАСС, ссылаясь на указ Министерства просвещения и Рособрнадзора.

Минпросвещения РФ объявило о новых датах итогового сочинения для 11-классников
Общество

Дополнительные даты сдачи сочинения назначены на 21 апреля и 5 мая.

Пресс-служба Министерства образования и науки региона уточняет, что в 2021 году итоговое сочинение напишут более 13 тысяч учеников 11 класса.

 

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