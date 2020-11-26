Дополнительные даты сдачи сочинения назначены на 21 апреля и 5 мая.
Пресс-служба Министерства образования и науки региона уточняет, что в 2021 году итоговое сочинение напишут более 13 тысяч учеников 11 класса.
Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, пройдет 5 апреля следующего года, пишет ТАСС, ссылаясь на указ Министерства просвещения и Рособрнадзора.
Дополнительные даты сдачи сочинения назначены на 21 апреля и 5 мая.
Пресс-служба Министерства образования и науки региона уточняет, что в 2021 году итоговое сочинение напишут более 13 тысяч учеников 11 класса.
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