ЗАМАНА - Активисты общественного патруля проинформировали 300 000 дагестанцев о необходимости ношения масок

Активисты общественного патруля проинформировали 300 000 дагестанцев о необходимости ношения масок

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26 ноября, 2020. Четверг 14:05
Активисты общественного патруля проинформировали 300 000 дагестанцев о необходимости ношения масок

 

Общественный патруль, созданный Министерством по делам молодежи по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова продолжает свою работу. Два раза в неделю волонтеры выходят на улицы населенных пунктов республики и информируют граждан о необходимости соблюдения пасочного режима. 

Активисты общественного патруля проинформировали 300 000 дагестанцев о необходимости ношения масок
Общество

Так, за два месяца работы патруля было проведено более 600 рейдов и роздано 69 тысяч 674 маски. Как отмечает начальник отдела по делам молодежи и туризму  Избербаша Асият Бидашева, благодаря проведенной работе количество людей, пользующихся СИЗами в городе увеличилось. 

«Избербашцы уже к этому привыкли, воспринимают акцию с позитивом, благодарят волонтёров. Есть даже те, кто носят маски теперь и на улице (смеется). В целом, работой в этом направлении мы довольны», - заключила Бидашева. 

Отметим, что в столице республики за последнюю неделю студенты выходили с информационными рейдами семнадцать раз, посетив рынки, торговые центры, остановки общественного транспорта.

 

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