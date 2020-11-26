Активисты общественного патруля проинформировали 300 000 дагестанцев о необходимости ношения масок

Общественный патруль, созданный Министерством по делам молодежи по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова продолжает свою работу. Два раза в неделю волонтеры выходят на улицы населенных пунктов республики и информируют граждан о необходимости соблюдения пасочного режима.

Так, за два месяца работы патруля было проведено более 600 рейдов и роздано 69 тысяч 674 маски. Как отмечает начальник отдела по делам молодежи и туризму Избербаша Асият Бидашева, благодаря проведенной работе количество людей, пользующихся СИЗами в городе увеличилось.

«Избербашцы уже к этому привыкли, воспринимают акцию с позитивом, благодарят волонтёров. Есть даже те, кто носят маски теперь и на улице (смеется). В целом, работой в этом направлении мы довольны», - заключила Бидашева.

Отметим, что в столице республики за последнюю неделю студенты выходили с информационными рейдами семнадцать раз, посетив рынки, торговые центры, остановки общественного транспорта.