Так, за два месяца работы патруля было проведено более 600 рейдов и роздано 69 тысяч 674 маски. Как отмечает начальник отдела по делам молодежи и туризму Избербаша Асият Бидашева, благодаря проведенной работе количество людей, пользующихся СИЗами в городе увеличилось.
«Избербашцы уже к этому привыкли, воспринимают акцию с позитивом, благодарят волонтёров. Есть даже те, кто носят маски теперь и на улице (смеется). В целом, работой в этом направлении мы довольны», - заключила Бидашева.
Отметим, что в столице республики за последнюю неделю студенты выходили с информационными рейдами семнадцать раз, посетив рынки, торговые центры, остановки общественного транспорта.