ЗАМАНА - В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки

В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки

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26 ноября, 2020. Четверг 13:19
В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки

В России за прошедшие 24 часа скончались 524 человека от коронавируса, пишет "Лента.ру".

В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки
Общество

79 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 73 человека в Москве, 25 — в Красноярском крае, 22 — в МО.

За все время эпидемии в стране умерли 38 062 человека с коронавирусом.

 

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