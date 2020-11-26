79 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 73 человека в Москве, 25 — в Красноярском крае, 22 — в МО.
За все время эпидемии в стране умерли 38 062 человека с коронавирусом.
В России за прошедшие 24 часа скончались 524 человека от коронавируса, пишет "Лента.ру".
79 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 73 человека в Москве, 25 — в Красноярском крае, 22 — в МО.
За все время эпидемии в стране умерли 38 062 человека с коронавирусом.
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