Также за прошедшие 24 часа вылечились 25 073 пациента, скончались 524.
За весь период эпидемии в России выявили 2 187 990 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, 38 062 человека скончались, 1 685 492 вылечились.
В России зарегистрирован новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом — 25 487 новых случаев в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
Также за прошедшие 24 часа вылечились 25 073 пациента, скончались 524.
За весь период эпидемии в России выявили 2 187 990 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, 38 062 человека скончались, 1 685 492 вылечились.
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