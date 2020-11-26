Конкурс на лучший проект благоустройства дагестанских городов проходит в России

Участники готовят архитектурные проекты, соответствующие климатическим и остальным потребностям региона. Их задача вывести территорию общего пользования на новый качественный уровень.

На оценку жюри уже представлены проекты реконструкци набережной «Лунный берег» в Махачкале, центральной площади в Каспийске, озера по улице Хандадаша Тагиева в Дербенте и территории Городского сада в Буйнакске.

Конкурс инициирован Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан

при поддержке Правительства РД и администраций городских округов. В качестве организатора выбрано Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Прием заявок продлится до 14 декабря, а уже 24-го жюри объявит 18 финалистов конкурса. Как отмечает генеральный директор Агентства стратегического развития

«ЦЕНТР», глава Организационного комитета, Республика Дагестан уже неоднократно демонстрировала заинтересованность в применении самых актуальных градостроительных трендов, организовывая архитектурные конкурсы и проводя крупные мероприятия в сфере урбанистики. По итогам конкурса будут выбраны шесть победителей которые продолжат работу над реализацией своих проектов.