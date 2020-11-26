Это уже третье поступление спецтехники в Республику в текущем году. Ранее дагестанским специалистам в области энергетики было передано 75 единиц спецтехники, закупленной компанией «Россети Северный Кавказ». Руководители находятся в регионе с рабочей поездкой, одна из центральных задач которой контроль повышения надёжности энергоснабжения и в Дагестане.
Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам
- Автор Хадижат
- 26 ноября, 2020. Четверг 00:51
144 автомобиля, на общую стоимость 130 миллионов рублей: и «Лада Гранта», «УАЗ Патриот», «УАЗ Хантер», а также автогидроподъёмники.
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