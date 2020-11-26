ЗАМАНА - Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам

Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам

Автор
26 ноября, 2020. Четверг 00:51
Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам

144 автомобиля, на общую стоимость 130 миллионов рублей: и «Лада Гранта», «УАЗ Патриот», «УАЗ Хантер», а также автогидроподъёмники.

Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам
Общество

Это уже третье поступление спецтехники в Республику в текущем году. Ранее дагестанским специалистам в области энергетики было передано 75 единиц спецтехники, закупленной компанией «Россети Северный Кавказ». Руководители находятся в регионе с рабочей поездкой, одна из центральных задач которой контроль повышения надёжности энергоснабжения и в Дагестане.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top