Андрей Майоров и Виталий Иванов вручили новую технику энергетикам

144 автомобиля, на общую стоимость 130 миллионов рублей: и «Лада Гранта», «УАЗ Патриот», «УАЗ Хантер», а также автогидроподъёмники.

Это уже третье поступление спецтехники в Республику в текущем году. Ранее дагестанским специалистам в области энергетики было передано 75 единиц спецтехники, закупленной компанией «Россети Северный Кавказ». Руководители находятся в регионе с рабочей поездкой, одна из центральных задач которой контроль повышения надёжности энергоснабжения и в Дагестане.