В столице за прошедшие 24 часа зафиксировали 4685 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве было зарегистрировано 571 102 заражения, выздоровели 422 189 человек, 5947 пациентов полностью пришли в себя и выписались за прошедший день.
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 08:21
За последние 24 часа в Москве скончались еще 73 человека от коронавируса, передает оперативный штаб города.
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