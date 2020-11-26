В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

За последние 24 часа в Москве скончались еще 73 человека от коронавируса, передает оперативный штаб города.

В столице за прошедшие 24 часа зафиксировали 4685 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве было зарегистрировано 571 102 заражения, выздоровели 422 189 человек, 5947 пациентов полностью пришли в себя и выписались за прошедший день.