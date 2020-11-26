ЗАМАНА - В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

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26 ноября, 2020. Четверг 08:21
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

За последние 24 часа в Москве скончались еще 73 человека от коронавируса, передает оперативный штаб города.

В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
Общество

В столице за прошедшие 24 часа зафиксировали 4685 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве было зарегистрировано 571 102 заражения, выздоровели 422 189 человек, 5947 пациентов полностью пришли в себя и выписались за прошедший день.

 

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