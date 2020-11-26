«Один из вeличaйших спopтсмeнoв всeх вpeмeн. Из-за Мaрaдoны миллионы людeй любят футбoл», — отметил боец в своем тексте.
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 01:15
Известный спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход из жизни экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Такой пост он опубликовал в своем Instagram.
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