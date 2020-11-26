ЗАМАНА - Немецкий режиссёр Винсент Урбан снял шестиминутный фильм о России

Немецкий режиссёр Винсент Урбан снял шестиминутный фильм о России

Автор
26 ноября, 2020. Четверг 00:07
Немецкий режиссёр Винсент Урбан снял шестиминутный фильм о России

 

На YouTube опубликован ролик, посвященный России. Видео идет 6 минут, его автором является режиссер из Германии Винсент Урбан.

В видео авторы поставили для себя цель показать множество потрясающих мест нашей страны. Съемки ролика шли в Москве, Питере, Мурманске, на Байкале и в Салехарде в разные сезоны.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top