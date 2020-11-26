В видео авторы поставили для себя цель показать множество потрясающих мест нашей страны. Съемки ролика шли в Москве, Питере, Мурманске, на Байкале и в Салехарде в разные сезоны.
Немецкий режиссёр Винсент Урбан снял шестиминутный фильм о России
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 00:07
На YouTube опубликован ролик, посвященный России. Видео идет 6 минут, его автором является режиссер из Германии Винсент Урбан.
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