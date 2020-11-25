Теория с практикой: студент- экономист ДГУ - успешный предприниматель

Дагестанский государственный университет развивает практические навыки студентов. Встречи с известными в Дагестане бизнесменами и менеджерами в Даггосуниверситете вдохновили на открытие бизнеса Магомеда Ибрагимова, выпускника экономического факультета и магистранта факультета управления ДГУ.

Идея для бизнеса пришла случайно - Магомед получил в подарок именную футболку, стал интересоваться принтами на одежде и не нашел раскрученного магазина с индивидуальными заказами. Вместе с напарницей студент тогда еще первого курса открыл магазин индивидуальных футболок без вложений. Сейчас ассортимент шире - от свитшотов до масок, а клиентов больше - крупнейшие компании республики заказывают у Магомеда спецодежду. За три года работы предприятие заработало доверие по всей России: около 65% продукции вывозятся за пределы Дагестана.

Магистрант признается, что на работе приходится возвращаться к вузовским учебникам и повторять лекции.

«ДГУ научил меня налаживать связи: активисты вуза работают у нас. Я не уделял каким-то предметам должного внимания и только сейчас осознаю, как мне они нужны. Я перечитываю лекции и вспоминаю формулу по оптимизации доходов», - делится молодой предприниматель.

Напомним, что для обучения на экономическом факультете характерно сочетание учебной и научной работы, фундаментальной подготовки в избранной отрасли науки с узкой специализацией. Одной из важнейших особенностей учебного процесса на факультете является соединение обучения с ведением самостоятельной научной работы, направление которой выбирают сами студенты. Работа в научных кружках, научно-студенческих обществах, участие в студенческих конференциях наряду с занятиями в семинарах, спецсеминарах позволяют студентам сделать правильный выбор. Лучшие студенты имеют возможность работать в исследовательских проектах факультета. Такая практика способствует приобретению полезного опыта и служит подспорьем к стипендии.

⠀Факультет является также и инновационным центром. На экономическом факультете Дагестанского государственного университета создан территориальный институт профессиональных бухгалтеров. В последние годы создаются небольшие инновационные предприятия на кафедрах факультета с привлечением студентов, что даст им возможность получить хороший практический опыт в будущем.

Учёные факультета являются членами научно-консультативных, экспертных советов при Министерстве инвестиций, Министерстве финансов, Министерстве труда и социального развития, Министерстве экономики РД, советниками президента РД.

На Экономическом факультете созданы студенческие общественные организации, являющиеся важным органом самоуправления на факультете, действующими в целях наиболее четкой организации учебно-воспитательного процесса и осуществления эффективной связи студентов с деканатом, кафедрами и преподавателями факультета. Такие как студенческий деканат и студенческая научная организация.

Милана Меджидова