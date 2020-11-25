Вылечились за это время 112 человек, 9 умерли.
За прошедшие сутки в Дагестане был зафиксирован 101 новый случай заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 15:25
За прошедшие 24 часа в Дагестане был зафиксирован 101 новый случай заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб.
В общем в регионе было зарегистрировано 18 439 случаев заражения, вылечились 16 629 человек, 910 скончались.
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