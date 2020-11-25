МЧС предупредило дагестанцев об усилении ветра

МЧС предупреждает дагестанцев об усилении ветра в ближайшее время, пишет РИА "Дагестан".

У берегов моря может усилиться северо-западный ветер до 12-17 м/с, высота волн может доходить до 1-1,8 метров. Все жители региона должны воздержаться от дальних поездок и походов к морю.