У берегов моря может усилиться северо-западный ветер до 12-17 м/с, высота волн может доходить до 1-1,8 метров. Все жители региона должны воздержаться от дальних поездок и походов к морю.
МЧС предупредило дагестанцев об усилении ветра
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 15:15
МЧС предупреждает дагестанцев об усилении ветра в ближайшее время, пишет РИА "Дагестан".
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