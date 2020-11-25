Обследование было проведено на площади около 110 тысяч гектаров, в 5000 из которых были обнаружены грызуны. Уточняют, что при хороших погодных показателях ожидается последующее распространение и расселение мышей на озимые культуры.
Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 15:10
Работниками Россельхозцентра было проведено обследование сельхозугодий на наличие грызунов-вредителей, пишет РИА "Дагестан".
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