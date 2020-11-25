ЗАМАНА - Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями

Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями

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25 ноября, 2020. Среда 15:10
Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями

Работниками Россельхозцентра было проведено обследование сельхозугодий на наличие грызунов-вредителей, пишет РИА "Дагестан".

Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями
Общество

Обследование было проведено на площади около 110 тысяч гектаров, в 5000 из которых были обнаружены грызуны. Уточняют, что при хороших погодных показателях ожидается последующее распространение и расселение мышей на озимые культуры.

 

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