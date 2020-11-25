Сельхозугодья Дагестана оказались заселенными грызунами-вредителями

Обследование было проведено на площади около 110 тысяч гектаров, в 5000 из которых были обнаружены грызуны. Уточняют, что при хороших погодных показателях ожидается последующее распространение и расселение мышей на озимые культуры.