ЗАМАНА - Всероссийский конкурс талантов приглашает к участию

Всероссийский конкурс талантов приглашает к участию

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25 ноября, 2020. Среда 14:37
Всероссийский конкурс талантов приглашает к участию

Всероссийский дистанционный конкурс «Слава Героям Отчизны!» Продолжает прием заявок от творческих, одаренных участников готовых громко заявить о себе. Конкурс проходит в рамках общероссийского проекта «Мы за великую державу».

Всероссийский конкурс талантов приглашает к участию
Общество

Принять в конкурсе могут Граждане Российской Федерации от трех лет, без каких-либо иных ограничений, в следующих номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр» и «Разговорный̆ жанр». 
Победители конкурса получат Гран-при, а также звания «Лауреатов I, II, III степеней». Заявки принимают до 15 декабря, подробнее о конкурсе можно узнать на сайте организатора.

 

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