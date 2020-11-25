Всероссийский конкурс талантов приглашает к участию

Всероссийский дистанционный конкурс «Слава Героям Отчизны!» Продолжает прием заявок от творческих, одаренных участников готовых громко заявить о себе. Конкурс проходит в рамках общероссийского проекта «Мы за великую державу».

Принять в конкурсе могут Граждане Российской Федерации от трех лет, без каких-либо иных ограничений, в следующих номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр» и «Разговорный̆ жанр».

Победители конкурса получат Гран-при, а также звания «Лауреатов I, II, III степеней». Заявки принимают до 15 декабря, подробнее о конкурсе можно узнать на сайте организатора.