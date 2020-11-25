Прошлый антирекорд был зафиксирован во вторник, 24 ноября. Тогда от коронавируса скончался 491 человек. За все время в стране от вируса умерло 37 538 пациентов.
В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 10:57
В России за прошедшие 24 часа сутки скончались 507 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру".
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