В общем за время пандемии в стране выявлено 2 162 503 случая заражения коронавирусом.
В России выявлено 23,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 10:51
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 23 675 случаев заражения коронавирусом, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки
- В калифорнийской пещере Пинвил нашли древнейшие следы галлюциногена
- Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
- Российский дирижер Емельянычев номинирован на премию «Грэмми»
- Микропластик впервые нашли на Эвересте