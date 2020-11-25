Дагестанских школьников приглашают принять участие в конкуре видеооткрыток «Смотри, это Россия»

Учащимся от 6 до 18 лет предстоит собрать команду из пяти своих сверстников и подготовить видеосюжет о зиме в своем регионе. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам других регионов страны.

«Главная цель проекта показать ребятам разнообразие областей, краев и республик нашего государства, создать дружеские связи между молодыми людьми», отмечают организаторы.

На данный момент, для участия в конкурсе уже зарегистрировалось уже более 2 000 команд, а это более 10 тысяч человек. География участия охватывает 84 российских региона. Конкурс проводится в формате видеокроссинга.

Лучшие видеоролики будут определены открытым голосованием на сайте проекта. Победители получат ценные призы. Другие подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте проекта.