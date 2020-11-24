Для удобства регионов, награждение победителей и объявление призеров будет организовано в онлайн-формате. Участие в фестивале примут школьники, студенты, педагоги, эксперты и представители бизнес-сообщества. Главная цель фестиваля – выявление, поддержка и продвижение экологических инициатив , направленных на достижение устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности России.
Дагестан присоединится к масштабному детскому экологическому фестивалю «Земле жить!»
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 15:11
В четверг, 26 ноября творческие эко-викторины, мастер-классы и лектории пройдут по стране в рамках всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!».
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