Ежегодный рейтинг качества автомобильных дорог городов России формируется порталом Superjob, путем опроса автолюбителей. Респонденты оценили состояние дорог столицы Дагестана на 2,9 из 5 возможных. Дороги Москвы, к слову, оценены в 3,66 баллов а Санкт-Петербурга 3,33. Примечательно, что за минувший год заметно увеличился также средний балл Махачкалы в общем рейтинге.
Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 14:50
Качество дорог в Махачкале оказалось лучше, чем в Ростове-на-Дону, Омске, Владивостоке, Саратове и других городах России, - сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
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