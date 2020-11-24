ЗАМАНА - Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск

Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск

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24 ноября, 2020. Вторник 14:50
Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск

Качество дорог в Махачкале оказалось лучше, чем в Ростове-на-Дону, Омске, Владивостоке, Саратове и других городах России, - сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. 

Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск
Общество

Ежегодный рейтинг качества автомобильных дорог городов России формируется порталом Superjob, путем опроса автолюбителей. Респонденты оценили состояние дорог столицы Дагестана на 2,9 из 5 возможных. Дороги Москвы, к слову, оценены в 3,66 баллов а Санкт-Петербурга 3,33.  Примечательно, что за минувший год заметно увеличился также средний балл Махачкалы в общем рейтинге.

 

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