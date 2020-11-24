Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-на-Дону и Омск

Автор Хадижат

Качество дорог в Махачкале оказалось лучше, чем в Ростове-на-Дону, Омске, Владивостоке, Саратове и других городах России, - сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.