За день вылечились 23 226 человек, 491 скончался.
За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, 1 634 671 человек вылечился, 37 031 скончался.
В России за прошедшие 24 часа обнаружили больше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 24 326 в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
За день вылечились 23 226 человек, 491 скончался.
За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, 1 634 671 человек вылечился, 37 031 скончался.
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