Более миллиона человек сделали прививку от гриппа

По сообщению Минздрава РД, в в республике в рамках сезонной против гриппозной вакцинации привилось более миллиона человек. В период пандемии, по утверждению Минздрава, стоит отнестись к своему здоровью внимательнее, чем обычно и игнорировать вакцинацию не стоит.

Известно, что до конца 2020 года в республику поступит еще около полумиллиона вакцин. Особое внимание при вакцинации уделяется группе риска: беременным, детям и пожилым.