ЗАМАНА - Более миллиона человек сделали прививку от гриппа

Более миллиона человек сделали прививку от гриппа

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24 ноября, 2020. Вторник 10:44
Более миллиона человек сделали прививку от гриппа

По сообщению Минздрава РД, в в республике в рамках сезонной против гриппозной вакцинации привилось более миллиона человек. В период пандемии, по утверждению Минздрава, стоит отнестись к своему здоровью внимательнее, чем обычно и игнорировать вакцинацию не стоит. 

Известно, что до конца 2020 года в республику поступит еще около полумиллиона вакцин. Особое внимание при вакцинации уделяется группе риска: беременным, детям и пожилым. 

Более миллиона человек сделали прививку от гриппа
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