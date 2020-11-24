Более миллиона человек сделали прививку от гриппа
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 10:44
По сообщению Минздрава РД, в в республике в рамках сезонной против гриппозной вакцинации привилось более миллиона человек. В период пандемии, по утверждению Минздрава, стоит отнестись к своему здоровью внимательнее, чем обычно и игнорировать вакцинацию не стоит.
Известно, что до конца 2020 года в республику поступит еще около полумиллиона вакцин. Особое внимание при вакцинации уделяется группе риска: беременным, детям и пожилым.
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