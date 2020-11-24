ЗАМАНА - Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов

Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов

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24 ноября, 2020. Вторник 09:58
Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире стало больше 59 млн, пишет "Лента.ру".

Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов
Общество

Уточняют, что за весь период эпидемии скончались более 1,4 миллиона человек, выздоровели 37,8 млн. Самое высокое число заражений в следующих странах: США (12,4 млн), Индия (9,1 млн) и Бразилия (6 млн). После них в списке идут Фрaнция и Рoccия.

 

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