Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов

Уточняют, что за весь период эпидемии скончались более 1,4 миллиона человек, выздоровели 37,8 млн. Самое высокое число заражений в следующих странах: США (12,4 млн), Индия (9,1 млн) и Бразилия (6 млн). После них в списке идут Фрaнция и Рoccия.