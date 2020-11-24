ЗАМАНА -  Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

 Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

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24 ноября, 2020. Вторник 08:21
 Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

 

Почетным знаком отличия «За благодеяние» награждена ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева.

 Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей
Общество

98 летняя пенсионерка, вдохновившись историей британского полковника в отставке Тома Мура, собравшего для врачей, находящихся на передовой более 3 миллиардов рублей, решила последовать его примеру. Инциировав сбор в помощь семьям врачей, погибших от коронавируса, Зинаиде Антоновне удалось собрать более 4,5 млн рублей.

 

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