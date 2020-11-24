98 летняя пенсионерка, вдохновившись историей британского полковника в отставке Тома Мура, собравшего для врачей, находящихся на передовой более 3 миллиардов рублей, решила последовать его примеру. Инциировав сбор в помощь семьям врачей, погибших от коронавируса, Зинаиде Антоновне удалось собрать более 4,5 млн рублей.
Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 08:21
Почетным знаком отличия «За благодеяние» награждена ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева.
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