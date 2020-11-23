Героем программы «Жить здорово» стал врач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев.

Пациенткой дагестанского доктора стала жительница Молдовы. На родине женщины ей был диагностирован редчайший диагноз: эхинококкоз левого желудочка сердца. Болезнь, в большинстве случаев, поражает печень и легкие. Сердце затрагивается в редчайших случаях.

Родные привезли женщину в Сеченовский институт в Москве, где им посоветовали обратиться в Дагестан, к профессору Республиканской клинической больницы Газияву Мусаеву.

Сложнейшая операция, длившаяся два с половиной часа, прошла успешно. Бригада хирургов во главе с Мусаевым удалила эхинококковую кисту, которая оказалась внушительных размеров около девяти сантиметров, расссказали в минздраве региона.