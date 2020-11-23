ЗАМАНА - Стала известна причина задержания начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева

Стала известна причина задержания начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева

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23 ноября, 2020. Понедельник 16:25
Стала известна причина задержания начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева

Задержание произошло в связи с уголовным делом о теракте в московском метро 29 марта 2010 года, сообщает Следственный комитет России.В результате взрывов на станциях метрополитена «Лубянка» и «Парк Культуры» погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

Стала известна причина задержания начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева
Общество

Согласно сообщению Следственного комитета, Г. Исаев лично доставил на автостанцию Кизляра одну из смертниц, в последствии прибывших в Москву для совершения террористического акта. Следователи выяснили: В 2009-10 полковник Гази Исаев входил в террористическую группировку "Имарат Кавказ" (запрещенную на территории РФ) и "поставлял" им информацию о запланированных специальных операциях, направленных против НВФ.

 

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