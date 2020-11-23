Стала известна причина задержания начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева

Задержание произошло в связи с уголовным делом о теракте в московском метро 29 марта 2010 года, сообщает Следственный комитет России.В результате взрывов на станциях метрополитена «Лубянка» и «Парк Культуры» погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

Согласно сообщению Следственного комитета, Г. Исаев лично доставил на автостанцию Кизляра одну из смертниц, в последствии прибывших в Москву для совершения террористического акта. Следователи выяснили: В 2009-10 полковник Гази Исаев входил в террористическую группировку "Имарат Кавказ" (запрещенную на территории РФ) и "поставлял" им информацию о запланированных специальных операциях, направленных против НВФ.