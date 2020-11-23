Врачи офтальмологи спасли жизнь пациенту с редкой патологией

Флегмона глазницы несмотря на свою редкость (около 1% случаев) представляет опасность не только для зрительной функции, но и для жизни пациента. При распространении гнойного процесса развиваются осложнения в виде тромбоза мозговых сосудов и менингита.

Под руководством заведующей отделением Наиды Готиевой, бригада офтальмологов провела вскрытие глазницы и удаление скопившегося гноя. После операции, больной прошел курс усиленной медикаментозной терапии. Сегодня его здоровью ничего не угрожает, он находится под наблюдением лечащего врача.

Как сообщает Минздрав Дагестана, после восстановления организма, доктора постараются помочь пациенту вернуть частично утраченное зрение.