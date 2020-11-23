Россети продолжают восстановительную работу в Дагестане

Подавляющее большинство аварийных отключений, на данный момент, приходится на сети "Дагэнерго" и не смотря на это, энергетики "Россетей" не прекращают свою работу заботясь о доступе электричества в каждый дагестанский дом.

В этой связи, десять бригад «Россети Юг» направлены в Хасавюртовский район, где проводят свою работу. Уточним, что в связи с непогодой, на помощь к дагестанским энергетикам прибыло более 120 специалистов "Россетей" из других регионов.