ЗАМАНА - Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно

Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно

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23 ноября, 2020. Понедельник 11:46
Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно

Автомобилистов освободят от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки в будущем году. Теперь они смогут самостоятельно собрать их.

Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно
Общество

Правда, сделать это нужно будет в соответствии согласно перечню медикаментов, приведенных в приказе Минздрава России. Специалисты отмечают, что аптечки произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них препаратов. Минздрава России убежден, изменение требований к комплектации аптечек не должно вызвать затруднений у автомобилистов.

 

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