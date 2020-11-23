Правда, сделать это нужно будет в соответствии согласно перечню медикаментов, приведенных в приказе Минздрава России. Специалисты отмечают, что аптечки произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них препаратов. Минздрава России убежден, изменение требований к комплектации аптечек не должно вызвать затруднений у автомобилистов.
Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно
- Автор Хадижат
- 23 ноября, 2020. Понедельник 11:46
Автомобилистов освободят от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки в будущем году. Теперь они смогут самостоятельно собрать их.
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