Автомобильные аптечки можно будет собрать самостоятельно

Автомобилистов освободят от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки в будущем году. Теперь они смогут самостоятельно собрать их.

Правда, сделать это нужно будет в соответствии согласно перечню медикаментов, приведенных в приказе Минздрава России. Специалисты отмечают, что аптечки произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них препаратов. Минздрава России убежден, изменение требований к комплектации аптечек не должно вызвать затруднений у автомобилистов.