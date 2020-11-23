ЗАМАНА - 529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

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23 ноября, 2020. Понедельник 10:35
529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия 529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

Об этом сообщило Министерство труда и социального развития Дагестана, уточнив, что этот уникальный проект стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики.

529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия
Общество

Сумма, необходимая для предоставления жилья на льготных условиях, составляет не более 750 тысяч рублей и может быть получена предоставлена путем ипотечного кредита. Остальная стоимость квадратных метров компенсируется за счет средств республиканского бюджета. Подробнее о ходе реализации проекта можно прочитать тут

 

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