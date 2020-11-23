529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

Автор Хадижат

Об этом сообщило Министерство труда и социального развития Дагестана, уточнив, что этот уникальный проект стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики.