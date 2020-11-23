ЗАМАНА - Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале

Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале

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23 ноября, 2020. Понедельник 10:20
Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале

В Национальной библиотеке прошла конференция «Религия и современный мир», организаторами которой выступил Миннац республики.

Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале
Общество

В дискуссии приняли участие представители власти, религиозные деятели, ученые и общественники. С докладом на конференции выступил представитель  Махачкалинской епархии РПЦ Иеромонах Силуан, который сделал акцент в своем выступлении на объединение и мирное сосуществование представителей всех конфессий. В свою очередь представитель муфтията республики Магомед Магомедов доложил о деятельности мусульманского духовенства в вопросах укрепления, объединения и сплочения всего дагестанского общества. 

 

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