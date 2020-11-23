Вопросы межнационального мира и согласия обсудили в Махачкале

В дискуссии приняли участие представители власти, религиозные деятели, ученые и общественники. С докладом на конференции выступил представитель Махачкалинской епархии РПЦ Иеромонах Силуан, который сделал акцент в своем выступлении на объединение и мирное сосуществование представителей всех конфессий. В свою очередь представитель муфтията республики Магомед Магомедов доложил о деятельности мусульманского духовенства в вопросах укрепления, объединения и сплочения всего дагестанского общества.