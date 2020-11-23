32-летний изобретатель уникального шлема Езин Аль-Кейси рассказывает, что передвигается в нем в метро, посещает магазины, чем привлекает к себе не мало внимания. Горожане подходят, спрашивают, где он приобрел подобное устройство.
Шлем от коронавируса Аль-Кайси назвал BioVYZR. По словам изобретателя, батарея шлема может выдержать до 12 часов без подзарядки. Он также сообщил, что в настоящее время порядка 10 тысяч человек подали заявку на приобретение подобного девайса на его официальном сайте. Цена изделия составляет порядка 29 тысяч рублей.
Канадец создал шлем для защиты от коронавируса
- Автор Хадижат
- 23 ноября, 2020. Понедельник 07:12
Канадец создал шлем для защиты от коронавируса Сзади устройства находится вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора, который очищает воздух, поступающий извне.
32-летний изобретатель уникального шлема Езин Аль-Кейси рассказывает, что передвигается в нем в метро, посещает магазины, чем привлекает к себе не мало внимания. Горожане подходят, спрашивают, где он приобрел подобное устройство.