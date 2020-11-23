ЗАМАНА - В Ингушетии ввели штрафы за длинные свадебные кортежи

В Ингушетии ввели штрафы за длинные свадебные кортежи

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23 ноября, 2020. Понедельник 00:44
В Ингушетии ввели штрафы за длинные свадебные кортежи

В результате участившихся случаев ДТП с участием свадебных кортежей, повлекших за собой как причинение телесных увечий, так и гибель людей, духовенством Республики Ингушетия были приняты правила по организации свадебных кортежей. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил муфтий республики Иса-Хаджи Хамхоев на своей странице в Instagram.

В Ингушетии ввели штрафы за длинные свадебные кортежи
Общество

Если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут нарушать правила дорожного движения, хозяин свадьбы обязан пожертвовать на благотворительность до 50 тысяч рублей. Теперь, свадебный кортеж может состоять максимум из четырех автомобилей, в составе которого должен находиться представитель хозяина свадьбы, который бы отвечал за соблюдение правил дорожного движения кортежем. В его обязанность входит остановить кортеэ, если кто-то из участников опасно водит машину или же если кортежу по ходу движения присоединятся другие автомобили.

 

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