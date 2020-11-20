Задача журналистов: бороться с фейковой информацией в интернете

Об этом один из самых цитируемых авторов федеральных СМИ, IT-журналист Владимир Зыков сообщил на лекции «Цифровой фейк-контроль. Управление мнением граждан посредством цифровых технологий», в бизнес-школе "Синергия"

Блогеры в современном мире мало чем отличаются от традиционных СМИ более того, количество подписчиков у некоторых из них существенно превосходит аудиторию медиа классического формата. При этом СМИ в своей работе обязаны соблюдать жесткие законодательные ограничения, в то время как блогеры могут свободно распространять контент, не упираясь в рамки закона. И публикуемая ими информация, к сожалению, не всегда соответствует действительности.

По мнению Зыкова, сегодня только СМИ могут переломить ситуацию. Только от них пользователь интернета может узнать настоящее положение дел, правду, которой должен верить.

И для этого журналисту необходимо задаться целью не выдать информацию, а попытаться объяснить и донести ее доступным способом. "Это и станет важным шагом в формировании культуры борьбы с фейк-ньюс, задача которых дестабилизировать ситуацию в стране" - считает спикер.

Напомним, что сегодня в зале бизнес-школы «Синергия» в Махачкале проходят лекции в рамках проекта «Цифровая журналистика». Организаторы мероприятия - АНО «Цифровые платформы» и Минкомсвязи Дагестана.